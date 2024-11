Pier Luigi Bersani è stato assolto in Tribunale a Ravenna dall'accusa di diffamazione nei confronti del generale Roberto Vannacci, oggi eurodeputato della Lega. L'ex leader del Pd aveva usato l'epiteto «coglione» durante un'intervista alla Festa dell'Unità di Ravenna a settembre del 2023, frase ripetuta anche durante un'intervista televisiva. La notizia, anticipata da Il Resto del Carlino, trova conferma in ambienti giudiziari. Per i giudici «il fatto non sussiste».

La Procura di Ravenna aveva chiesto per l'ex ministro una condanna a 450 euro di multa. Il Gip Corrado Schiaretti ha invece concluso che tale richiesta non può «essere accolta per insussistenza giuridica e prima ancora linguistica». Bersani, facendo riferimento al libro “Il mondo al contrario” scritto da Vannacci, si era interrogato se «in quel bar lì dove è possibile dare dell'anormale a un omosessuale, è possibile anche dare del coglione a un generale».