È legittima la richiesta di abrogare l’Autonomia differenziata, ma prima di indire il referendum sarà necessario un altro passaggio davanti ai giudici della Consulta per la questione legata all'ammissibilità.

Lo hanno stabilito i giudici dell'ufficio centrale del referendum che hanno in parte ribaltato quanto stabilito dalla Corte Costituzionale che aveva considerato legittima (giudicandone anticostituzionali solo alcune parti), la legge Calderoli, promulgata il 25 giugno scorso, e ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’Autonomia differenziata delle regioni ordinarie.

Il commento di Bonelli

La Cassazione «ha dichiarato legittima la richiesta di referendum per l'abrogazione totale della legge Calderoli. È una decisione importante contro una legge che aumenta le disuguaglianze tra i territori e indebolisce l'unità nazionale. Settori come sanità, scuola e infrastrutture non possono essere frammentati. La Corte costituzionale, con la sua sentenza, aveva già demolito sostanzialmente la legge Calderoli sull'autonomia differenziata, andando oltre le aspettative. La sua pronuncia ha chiarito che materie fondamentali come ambiente, energia, trasporti e commercio estero non possono essere trasferite alle Regioni, riconoscendole come competenze centrali dello Stato. Ora la Cassazione ribadisce che il quesito sull'abrogazione totale deve andare avanti, nonostante i tentativi del governo di fermarlo». Lo afferma, in una nota, il deputato di Alleanza verdi e sinistra e co-portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli.

Bonelli prosegue: «Questa è la disfatta dell'Autonomia differenziata leghista e del mercimonio politico tra Meloni e Salvini. L'Autonomia differenziata non può essere uno scambio politico per altre riforme come il premierato. Questa legge non serve al Paese, ma solo a portare avanti interessi di parte, a discapito dell'unità e dell'uguaglianza tra i cittadini. Il referendum è una grande occasione per fermare questa deriva e permettere ai cittadini di esprimersi su una riforma sbagliata. L'Italia non si divide».

M5S all’attacco del Governo Meloni

La Cassazione «ha dato il via libera al referendum per cancellare del tutto la legge Calderoli sull'Autonomia differenziata, proposto dal M5S insieme ad altre forze di opposizione, sigle sindacali e realtà civiche che hanno a cuore il futuro dell'Italia. Arriva quindi una nuova sonora bocciatura per il governo e per la maggioranza che sono andati avanti a testa bassa nell'approvazione della legge, nel contrasto al referendum e nella volontà di perseverare anche dopo che la Corte costituzionale ha svuotato la legge cancellandone i pilastri principali». Lo affermano i rappresentanti del Movimento cinque stelle nelle commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato Enrica Alifano, Carmela Auriemma, Roberto Cataldi, Alfonso Colucci, Alessandra Maiorino e Pasqualino Penza.

Gli esponenti del M5s proseguono: «Adesso la Cassazione smentisce le affermazioni emerse dal centrodestra e stabilisce che è pienamente legittimata la richiesta di abrogare totalmente l'Autonomia differenziata, anche dopo la demolizione di sue ampie parti ad opera della Consulta. Passo dopo passo, con il lavoro approfondito in Parlamento, la passione e la determinazione chiuderemo questo pagina da incubo dell'Autonomia differenziata made in Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia e salveremo i diritti dei cittadini che con quella legge sarebbero stati calpestati».

Autonomia differenziata, parla il Pd

«La decisione della Cassazione di dichiarare ammissibile il referendum contro l'autonomia differenziata rappresenta una grande opportunità: dopo che la Corte Costituzionale ha sostanzialmente smontato l'impianto della legge Calderoli, ora saranno i cittadini, se verrà superato l'ulteriore giudizio di ammissibilità della Consulta, a cancellare definitivamente questo scempio e le scelte disastrose del governo Meloni». Lo dice il Senatore del Pd Marco Meloni, componente della commissione Affari Costituzionali, dopo il via libera della Cassazione al referendum per l'abrogazione totale dell'autonomia differenziata. «Sosterremo questa battaglia con la massima determinazione, convinti che gli italiani sapranno respingere questa riforma ingiusta, che mirava a dividere in modo irrimediabile il nostro Paese», conclude.

Magi e la primavera referendaria

«La Cassazione ha dato il via libera al referendum abrogativo dell'Autonomia differenziata di Meloni, Salvini e Calderoli. Se la Corte Costituzionale ne confermerà l'ammissibilità, ci aspetta una splendida primavera referendaria, dove gli italiani saranno chiamati anche a esprimersi sul referendum cittadinanza che abbiamo promosso insieme alle associazioni di nuovi italiani. Sarà una grande occasione di mobilitazione per avviare una necessaria riforma della legge sulla cittadinanza attesa da tanti anni e per fermare una pessima riforma varata dal governo Meloni». Lo scrive su X il segretario di Più Europa Riccardo Magi.