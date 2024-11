Lunedì 2 dicembre, nel Palazzo di Giustizia di Catania, presso la Sala delle Adunanze, dalle ore 15:00 alle 19:00, si terrà il convegno dal titolo "Ascolto dell'abuso, abuso nell'ascolto. Giustizia, tutela dei minori e intelligenza emotiva", organizzato dall'associazione Aurea Caritate per la tutela di donne e minori, insieme all'Ordine degli avvocati di Catania e al Comitato Pari opportunità, con il patrocinio dell'Ordine degli psicologi della Regione Sicilia.

Il convegno è rivolto a tutti i professionisti, laureati e laureandi nelle materie connesse ai temi di assoluta rilevanza che saranno trattati.

Tra gli illustri relatori selezionati, che conferiranno un approccio multidisciplinare all'intervento formativo oggetto dell'iniziativa, il dottor Claudio Foti sarà il principale, presente anche all'analogo evento previsto a Palermo e autore del recente libro che ha ispirato il titolo del convegno. Lo psicologo, psicoterapeuta, psicodrammatista, già giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Torino e componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, autore di numerosi libri, l'ultimo dei quali è "Lettere dal trauma. Dal dolore alla speranza", Alpeis Edizioni, condurrà un'attivazione del pubblico con l'intelligenza emotiva, portando l'attenzione sulle difficoltà e sulle trappole dell'ascolto. Chiarirà ed esemplificherà, con riferimenti concreti basati sull'esperienza pratica, i concetti di “empatia” (Kohut), “partecipazione affettiva” (Ferenczi), ascolto emotivo (Goleman), ascolto non giudicante (Rogers) e ascolto attivo (Gordon).

“Appare un dovere etico e professionale ripristinare la fiducia negli attori della rete che si occupa di tutela dei minori e nei professionisti che si occupano di infanzia e adolescenza, come psicologi, assistenti sociali e giudici, confrontandosi e offrendo degli strumenti di decodifica degli abusi e tracciandone i profili giuridici” commenta la presidente dell'associazione Aurea Caritate, Anthea Di Benedetto.

Tra i contributi che affronteranno il tema dell'ascolto del minore portatore di disagio, ci sarà quello della presidente del Comitato Pari opportunità, l'avvocata Denise Caruso, la quale chiarisce che l'obiettivo sarà "favorire una riflessione sul tema dell'ascolto della sofferenza delle persone provenienti da esperienze sfavorevoli e/o traumatiche, nonché chiarire quali sono le principali competenze tecniche e culturali e, dall'altro lato, le competenze emotive e relazionali per dare una risposta capace di alimentare nelle persone, e in particolare nei minori in difficoltà, una prospettiva di apertura, di fiducia e di speranza, nel rispetto degli specifici ruoli sociali e professionali, o meglio ancora, se possibile".

Il primo relatore, il giudice della Seconda Sezione Penale Santino Mirabella, introdurrà "riflessioni estemporanee sulle criticità dell'ascolto del minore", tema che verrà poi sviscerato nelle sue sfaccettature giuridiche dall'avvocata Valentina Salvo, Consigliere dell'Ordine degli avvocati di Catania e segretaria del Comitato Pari opportunità, che interverrà su "Il minore conteso e l'abuso emotivo".

A moderare l'evento sarà l’avvocato Riccardo Liotta, presidente dell'associazione Cammino di Catania, dopo i saluti istituzionali del presidente dell'Ordine degli avvocati di Catania,Antonino Guido Di Stefano.