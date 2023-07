Confermato in Cassazione il proscioglimento dell'ex magistrato Luca Palamara dalle accuse di rivelazione di segreto d'ufficio in concorso con l'ex procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio. I supremi giudici della Sesta Sezione, dichiarando inammissibili i ricorsi della procura generale di Perugia, hanno reso definitiva anche l'assoluzione per Fuzio già confermata dai giudici della Corte d'Appello dopo il processo di primo grado in rito abbreviato. «E' andata come doveva andare. Fuzio è sempre stato un uomo moderato e mite che non ha violato nessuna norma», sottolinea all'Adnkronos l'avvocato Grazia Volo, difensore di Fuzio.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla difesa di Palamara, con gli avvocati Benedetto e Mariano Buratti e Roberto Rampioni. «Siamo soddisfatti della decisione ineccepibile nel merito ed in diritto», dicono i penalisti che difendono l'ex pm.