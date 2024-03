Chiesti otto anni di carcere per l'ex presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini, imputato nel processo legato all'acquisto di una casa di Montecarlo, nel Principato di Monaco. La procura di Roma, inoltre, ha invocato una condanna a 9 anni di reclusione per la compagna Elisabetta Tulliani. E ancora: la pubblica accusa ha richiesto 10 anni per Giancarlo Tulliani e 5 anni per il padre Sergio.

Nel corso del processo, la compagna di Gianfranco Fini aveva dato la sua versione dei fatti, affermando di aver nascosto a Finti "la volontà di mio fratello di comprare la casa di Montecarlo" e ha confessato di non aver mai detto all'ex segretario nazionale di Alleanza Nazionale "la provenienza di quel denaro", in quanto "ero convinta che fosse di mio fratello", accusato dalla sorella di aver avuto un "comportamento spregiudicato" e ciò avrebbe rappresentato per Elisabetta Tulliani "una delle più grandi delusioni della mia vita".