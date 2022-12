«Entro quindici giorni, proporremo la soppressione del reato di abuso d'ufficio per sindaci e amministratori. Così daremo uno slancio enorme alla nostra economia perché oggi gran parte dell'attività amministrativa è paralizzata dalla cosiddetta “paura della firma”». Ad annunciarlo è il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ospite a "L'aria che tira" su La7.

«Alcuni magistrati usano questo reato come reato sentinella per trovarne altri ma poi però questo reato gli si dissolve in mano e la condanna non interviene. È sbagliato cercare un reato contestandone un altro. Se uno fa un abuso d'ufficio perché si fa corrompere esiste già il reato di corruzione. Ecco perché la macchina della giustizia si ingolfa. Le statistiche dicono che su 5000 indagini sull'abuso d'ufficio sono intervenute appena 20 condanne in un anno», ha concluso Nordio.

A stretto giro è arrivata la reazione di Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia. «Forza Italia c'è, lo sosterrà con profonda convinzione, siamo pronti e mettiamo a disposizione le proposte che abbiamo già depositato e che aspettano solo di essere esaminate nelle sedi competenti, ovvero le commissioni Giustizia di Camera e Senato».