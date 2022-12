Il premieri Renzi: "In carica solo per due anni"

PHOTO



Alessandro Pansa al Dis e Mario Parente all'Aisi: sono questi i nomi su cui ci sarebbe l'accordo nel governo, impegnato oggi in una riunione del CdM convocata per fare il punto sulle nomine del comparto sicurezza. Alessandro Pansa lascerà vuota la casella di capo della Polizia, che sarà riempita dall'attuale Prefetto di Roma, Franco Gabrielli. Avvicendamento tutto interno all'Arma dei Carabinieri per l'Aisi: a sostituire il generale Arturo Esposito, sarà l'ex capo del Ros, Mario Parente.