(Adnkronos) - L'anno prossimo la Germania introdurrà un biglietto scontato per il trasporto pubblico, per incoraggiare le persone a ridurre l'uso dell'auto e quindi a inquinare di meno. Berlino punta a essere net-zero entro il 2045 e a ridurre del 65% delle emissioni entro il 2030 rispetto al 1990. Finora il paese è riuscito a ridurre complessivamente le emissioni di circa il 40%, ma il settore dei trasporti è rimasto indietro. Le sperimentazioni della scorsa estate, con un biglietto di 9 euro che ha consentito di viaggiare per un mese in tutta la Germania, hanno evitato l'emissione di circa 1,8 miliardi di tonnellate di CO2.