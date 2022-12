PHOTO



Sarà il commissario per l’emergenza covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, a provvedere «alla fornitura di mascherine di tipo Ffp2 o Ffp3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie». È quanto previsto dal decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, sulla proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19. Il ritorno in classe il 10 gennaio, infatti, avverrà con una novità: studenti e personale scolastico dovranno indossare mascherine Ffp2 o Ffp3. Dalla fornitura sono esclusi, come già previsto, gli studenti con meno di 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Dunque la misura si aggiunge a quanto già emerso poco prima dell’approvazione del decreto Natale, ovvero lo stanziamento di 9 milioni per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività per il 2022. «Per assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole, il ministero della Difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca del Covid e nelle operazioni di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari presenti sul territorio».