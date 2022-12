(Adnkronos) - La capacità globale di energia rinnovabile è destinata a raddoppiare nei prossimi cinque anni, spinta dalle preoccupazioni per la sicurezza energetica. E’ quanto emerge da alcune dichiarazioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE). In un rapporto annuale sulle prospettive delle rinnovabili, l'AIE ha dichiarato che la capacità mondiale dovrebbe crescere di 2.400 gigawatt (GW) - pari all'intera capacità energetica della Cina di oggi - per arrivare a 5.640 GW entro il 2027. L'aumento è superiore del 30% rispetto alla crescita prevista un anno fa.