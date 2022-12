PHOTO



"In questo momento storico stiamo annegando nell'odio. Ma a chi mi ha offesa e infangata con parole forti e violente voglio dire che non fa niente, che io non diventerò mai come loro e il mio palco sarà sempre fonte di luce e di amore e rispetto per tutti". E' la risposta della cantante salentina, Emma Marrone, a coloro che nei giorni scorsi l'hanno aspramente attaccate ed insultata sui social a seguito del suo appello "Aprite i porti" durante un concerto a Eboli. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=R-OO54EiD9U[/embed] Il post che ha suscitato più polemiche è stato quello di Massimiliano Galli, consigliere leghista di Amelia, che su Facebook aveva scritto: "Faresti bene ad aprire le tue cosce, facendoti pagare per esempio". Poco dopo il Carroccio ha annunciato la sua espulsione. La cantante ieri sul palco di Ancona si e' commossa quando ha citato i genitori: "Hanno letto gli insulti - ha detto- ma io ho le spalle larghe".