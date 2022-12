SAGGI

Dopo decenni di dominio incontrastato del neoliberismo e del suo culto del “libero mercato”, la politica degli ultimi anni è stata segnata dal ritorno prepotente dello Stato interventista.

Recentemente si assiste a un graduale abbandono dell’austerità, con il lancio di piani di stimolo economico e investimento statale negli Stati Uniti e in Europa, con le misure eccezionali prese dai governi per far fronte alla pandemia e con il ritorno della pianificazione nella politica climatica. Paolo Gerbaudo, sociologo e teorico politico alla Scuola Normale Superiore di Pisa e al King’s College di Londra, discute gli elementi fondanti di questo nuovo paradigma e il modo in cui viene articolato a destra e a sinistra. Solo investendo in un nuovo progetto che unisca sicurezza sociale e ambientale e democratizzazione dello Stato sarà possibile evitare la progressiva deriva verso un futuro autoritario.

“CONTROLLARE E PROTEGGERE.

IL RITORNO DELLO STATO” PAOLO GERBAUDO NOTTETEMPO GIUGNO 2022