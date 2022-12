L’EVENTO AL CNF PER I 15 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE

“15

anni di impegno. Persone LGBTI+ e nuove istanze di riconoscimento: oltre le conquiste, oltre le attese”: è il titolo dell’evento che si è tenuto ieri presso la sede del Consiglio Nazionale Forense a Roma per celebrare l’anniversario della Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+.

Fondata nel 2007, l’Associazione presieduta dall’avvocato Vincenzo Miri, è stata la prima in Italia a intraprendere una strategia giudiziaria su scala nazionale per sollecitare pronunce su tematiche legate ai diritti LGBTQ+.

Una strategia che garantisce tutela e assistenza al singolo, agendo al contempo sul piano culturale: attraverso la formazione, la divulgazione, e le numerose azioni legali intraprese in questi 15 anni. Anni di battaglie, sentenze, e proposte di disegni di legge. Tutte finalizzate a promuovere una cultura di pari dignità per tutti. «Vengono definiti nuovi diritti, ma alcuni sono diritti fondamentali che si sviluppano e popolano il dibattito politico, giuridico, culturale, etico e sociale. Ritengo che in questo dibattito l’avvocatura debba necessariamente essere protagonista e debba farlo tenendo conto del ruolo e delle responsabilità che attengono all’esercizio della nostra professione», ha spiegato Maria Masi, presidente del Cnf, che ha introdotto il seminario insieme a Francesca Rupalti, avvocata di Rete Lenford, Marilena Grassadonia, dell’Ufficio diritti Lgbt+ di Roma, e Stefano Chinotti, avvocato del Centro Studi Europeo Stefano Rodotà.

A seguire si sono svolti gli incontri del pomeriggio, divisi in due sessioni, a cui hanno preso parte numerosi giuristi ed esperti: l’uno dedicato agli strumenti di tutela antidiscriminatoria, e l’altro orientatro alle prospettive future dell’attivismo giudiziario di cui è portavoce la Rete. Che ha l’obiettivo di individuare nuovi strumenti di leva giudiziaria e legislativa e di scorgere nuove forme di tutela per persone non binarie, gender fluid, intersex.

Superando lo “stigma” della gestazione per altri, e ammettendo l’esistenza di tutte le famiglie, comunque esse siano composte.