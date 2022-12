PHOTO



"Sono un ammiratore di Totti e un amico di Spalletti, spero che vadano d'accordo nell'interesse della Roma. Credo che Totti meriti un altro anno di contratto perché ha fatto vedere che anche in dieci minuti può cambiare le sorti di una partita, la classe è intatta e non si rottama con l'età”. Impegnato in Brasile per un convegno organizzato dall’Alleanza progressista, Massimo D’Alema ha trovato il tempo per difendere il pupone giallorosso da chi intende liquidarlo. Certo, non sarà più il leader della sinistra italiana, e il baffino di ferro avrà pure perso il vigore di un tempo, ma la difesa arriva pur sempre da una personalità di spicco della politica italiana. E poi chissà, quando dice che la classe non si rottama, forse parla anche di sè...