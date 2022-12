LA SCHEDA

“Per prima cosa uccidiamo tutti gli avvocati” è un titolo provocatorio per un libro tecnicamente curato, ma non puramente tecnico, sulla giustizia amministrativa e sui suoi operatori: avvocati e giudici. Una lettura scorrevole, e insieme una visione critica del sistema: ma con la volontà di coglierne e trasmetterne i valori, e di renderne comprensibile l’importanza ai cittadini. L’autore – Stefano Bigolaro, consigliere dell’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti, a lungo presidente dell’Associazione veneta, collaboratore da anni del Dubbio – affronta temi di attualità e domande di fondo.

Duecentotrenta pagine ( l’editore è la Cleup - Coop. libraria editrice Università di Padova) per una guida atipica. Un libro che – in uno stile divulgativo e personale – va dritto al punto: il ruolo della giustizia in una società complessa come la nostra; gli aspetti del sistema che meritano di essere rivalutati e riformati; la tutela nei confronti di poteri pubblici sempre più pervasivi, non solo nelle scelte strategiche del Paese ma nella vita di tutti i giorni di ciascuno di noi.

Il focus del libro va oltre le specifiche di ogni settore ( civile, penale, amministrativo). E la necessità di garantire una difesa dagli abusi del potere va oltre gli interessi del singolo: riguardando ogni persona, riguarda l’intera collettività.