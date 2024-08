“Alain, un giorno mi avete detto che mio padre vi mancava. Oggi siete voi che ci mancherete enormemente. Rip Alain”. Così su Istragram Paul Belmondo, figlio di Jean-Paul Belmondo, ricorda Alain Delon, morto oggi a 88 anni, insieme all’amicizia che legava i due attori, mostri sacri del cinema francese

I due, diversissimi per aspetto e per temperamento, fin dagli anni Sessanta sono stati protagonisti di una “rivalità” spesso montata anche ad arte dai tabloid. Bellissimo uno, viso da pugile l'altro, Delon e Belmondo hanno recitato in 5 film insieme, a partire da Borsalino nel 1970. Nel corso degli anni il rapporto tra i due si è consolidato facendo nascere un legame che è durato fino alla fine. Alla morte di Belmondo nel 2021, Delon si definì “completamente devastato”.