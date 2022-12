PHOTO



Festival delle periferie. Al via, dal rione Sanità, gli Stati di Grazia e di Emergenza: la seconda edizione del Festival dellePeriferie. La Rassegna è inserita nell’ambito della manifestazione Estate a Napoli 2019, promossadall'Assessorato alla cultura e turismo del Comune di Napoli. La partenza ieri, dal suggestivo Cimitero delle Fontanelle al Rione Sanità con lo spettacolo "Le spose" di Elvira Buonocore, Margherita Ortolani, Marta Polidoro, Auretta Sterrantino, per la regia diRiccardo Ciccarelli e Gennaro Maresca, prodotto dal Nuovo Teatro Sanità. Questa secondaEdizione di Stati di Grazia e di Emergenza, Festival delle Periferie, vede coinvolti cinque storici collettivi teatrali di Napoli: TAN Teatro Area Nord, Nuovo Teatro Sanità, Beggar’s Theatre,Nest - Napoli Est Teatro e Sala Ichòs che hanno scelto significativamente la periferia come luogo in cui “restare ed operare sul territorio”, per costruire, relazionarsi e dare vita ad una festaitinerante dell’arte. In questo modo gettano le fondamenta per costruire un ponte ideale che attraverserà l’intera città, da San Giovanni a Teduccio all’Area Nord di Napoli, passando per laSanità. Teatri e collettivi che presidiano il territorio e lavorano tutto l’anno in zone di frontiera peroffrire spazi, laboratori, iniziative culturali e proposte di teatro di qualità. Il loro impegno è visibile, sono punti di riferimento e di riconoscibilità in contesti più difficili di altri ma che sono diventati,nel tempo e con lo strenuo impegno, veri attrattori per gli abitanti e per gli spettatori provenientida altre zone della città. Sono tante le compagnie teatrali italiane che passano con i loro spettacoliin questi teatri di “periferia”. Si tratta spesso di aree degradate e la resilienza di questi spaziteatrali, molto spesso riqualificati e resi vitali, che ricevono scarse, o poco più che sufficienti,risorse ne fa l’emblema, il simbolo del valore culturale e della luce che emanano nel buio dicontesti congestionati e generatori di conflitti sociali. Il Festival delle Periferie prosegue dunque con altri tre appuntamenti alla Sanità: mercoledì 17 luglio, alle ore 20.30, ancora al Cimitero delleFontanelle, va in scena Le streghe di Roberta Sandias, con Maurizio Azzurro, Paola Maddalena,Nuvoletta Lucarelli, Simona Fasano, Giorgia Maria d’Isa, Antonio Elia, Valentina Elia, Sebastiano Coticelli, Camilla Leone, Manuel Di Martino e gli allievi attori del Laboratorio Teatrale Permanentede La Mansarda Teatro dell’Orco e con Marco Esposito alla chitarra, per la regia di MaurizioAzzurro. Mentre giovedì 18 luglio, ore 20.30, al Nuovo Teatro Sanità “I Kiwi di Napoli”,interpretato da Vincenzo Antonucci, Luigi Bignone, Anna De Stefano, C. Gertrude, GaetanoMigliaccio, Federica Totaro, Beatrice Vento, Mario Ascione, diretti da Carlo Geltrude; mentrevenerdì 19 luglio, ore 20.30, con Pino Daniele è calvo di Alfredo Mazzara, con Ivan Castiglione e lemusiche dal vivo di Alessandro Castiglione, per la regia di Giuseppe Miale di Mauro, prodotto da Le Scimmie. Tanti altri i luoghi scelti per essere abitati come spazi eterogenei ed interconnessi di incontro eaggregazione, attraverso cui rinnovare e rilanciare l’alleanza tra arte, cultura e cittadinanza: AreaNord di Napoli (Teatro Area Nord, Parco Corto Maltese, Parco Eco della Filanda, Marianella,Campo di calcio Arciscampia), Area Est (Teatro Nest, Centro Asterix, Forte di Vigliena, Sala Ichòs).Dal 16 luglio luglio al 5 settembre, per un programma itinerante che conduce in più luoghi e peressere coinvolti in laboratori, concerti, teatro, film e tante altre iniziative.Il programma prevede al Parco Corto Maltese, giovedì 18 luglio, alle 17.00, “Fantasticando”, laboratorio di costruzione pupazzi e burattini, a cura di Maurizio Stammati; mentre alle 20.30,“Pulcinella Mon Amour”, regia Maurizio Stammati. Ai Giardini Teatro Area Nord, Venerdì 19luglio, alle 21.00, inizia la rassegna con il Cinema nei Cortili con la proiezione del pluripremiatofilm “Dogman” di Matteo Garrone. Sempre al Teatro Area Nord, sabato 20 luglio, 20.30, in scena ildivertente spettacolo “Totò Crooner un Otello Principe di Bisanzio”, scritto e diretto da CarmineBorrino con lo stesso Borrino, musiche di Mariano Bellopede. Al Parco Eco della Filanda, domenica21 Luglio, 21.00, per il Cinema nei Cortili il film “Troppa Grazia” di Gianni Zanasi. Spazio all’apertoMarianella (Via Mugnano), lunedì 22 luglio, ore 21.00, il bellissimo film “Euforia” di Valeria Golino.Al Teatro Area Nord, martedì 23 luglio, 20.30, in scena “Sfogliatelle e altre storie d’amore” con Lalla Esposito e Massimo Masiello, piano e arrangiamenti di Antonio Ottaviano, sax SaverioGiugliano, contrabbasso Gianluigi Pennino. Il Nest Napoli Est Teatro, sabato 27 luglio, alle 21.00, propone CiNest giovani racconti della periferia di Napoli, in collaborazione con Terranera. Siprosegue domenica 28 luglio, alle ore 21.00, con “Teduccio on the Road” spettacolo itinerantenelle auto, un progetto della Compagnia Nest, adattamento e drammaturgia di Carmine Borrino,Alberto Mele, Marco Montecatino e Gianni Spezzano, coordinamento drammaturgia GiuseppeMiale Di Maurocon il gruppo dei #Giovani O’ Nest, regia di Francesco Di Leva, con Adriano Pantaleo e GiuseppeGaudino. Spettacolo che ha riscosso grande successo nell’ambito del Napoli Teatro Festival. Nel cortile antistante il Nest Napoli Est Teatro, lunedì 29 luglio, ore 21.00, “Fake Club” uno spettacolodi stand up comedy di Stefano Santomauro e Francesco Niccolini con Stefano Santomauro. Sempreal Nest, il 30 luglio, “Di altri Sguardi” Racconti dal Mediterraneo, Concerto/spettacolo di MarianoBellopede, pianista/compositore Carmine Marigliano flauto traverso, Gabriele Borrelli percussioni,Cristian Capasso basso/contrabbasso. Per la sezione Laboratori al Teatro Nest, in programma il27/28 luglio, Fotografia e Street Art, laboratorio a cura di Carmine Luino; mentre il 29/30 luglio“Dal legno all’anima della musica”, Laboratorio di liuteria a cura di Enrico Minicozzi e MariaAntonietta Maccauro. Al Centro Asterix, l’attività a cura di Beggar’s Theatre, Venerdì 26 luglio, ore11.30, “Sotto lo Stesso Manto” di Mariano Bauduin, cantata per Banda, coro popolare e vocisoliste, Gaetano Amore e con la “Corale per San Giovanni”. Sabato 27 luglio, ore 21.00, Teatrolabdi Tiziana Beato presenta lo struggente spettacolo “Mamma, piccole tragedie minimali” diAnnibale Ruccello con la bravissima Antonella Morea, accompagnata da Vittorio Cataldi, regia diGerardo D’Andrea. Mercoledì 31 luglio, alle ore 21.00, ‘A Ffigliola” festa popolare a cura diMaurizio Graziano e Marco Limatola. Prosegue il 1 agosto, ore 21.00, con il “Concerto al Maestro”,con Michele Bonè, Lello Giulivo, Antonella Morea, Gianni Lamagna, Corrado Sfogli, AnnaSpagnuolo, Patrizia Spinosi, Fausta Vetere e con la “Corale per San Giovanni”. Per le proposte acura di Ichos Zoe Teatro, Forte di Vigliena, il 24 luglio, ore 21.00, Concerto di Valentina Ranalli duo,prosegue il 25 luglio con il “Concerto”di Ichos Zoe band, con la partecipazione straordinaria diAlfredo Minucci. Al Cortile di Palazzo, il 2 agosto, sempre alle 21.00, “Cunti e cuntarielli” ideatoda Giuseppe Giannelli, arrangiamenti e direzione musicale Maestro Giuseppe D’Amora, mentredomenica 4 agosto, ore 21.00, spettacolo di artisti di strada a cura di BusTheater. L‘evento dichiusura si svolgerà sul Campo di Calcio Arciscampia a Scampia, giovedì 5 settembre, alle ore19.00, l’associazione Il Canto di Virgilio presenterà il Concerto “La Paranza ‘Mprovvisata”. Mentrealle ore 21.00, ci sarà il Concerto con Carlo Faiello in “Ballanza, Il Ritmo Naturale”. Sarà una festaper i 500 ragazzi che frequentano il Centro Sportivo, che saranno accompagnati dalle lo famiglie.Anche questa struttura è un punto di riferimento per i ragazzi del quartiere.Gli eventi sono gratuiti fino ad esaurimento posti ed è previsto anche un servizio navetta gratuito .Il programma è consultabile sul sito: http://www.teatriassociatinapoli.it/news/item/181-stati-di-grazia-e-di-emergenza-festival-delle-periferie-2019