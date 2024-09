In occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne - 25 novembre 2024, la Fondazione della Avvocatura Italiana (FAI), unitamente al quotidiano Il Dubbio ed in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense, è lieta di annunciare la prima edizione del Concorso “No aMore”: oltre il tunnel, un festival di cortometraggi che esplora il percorso di chi affronta e supera la violenza di genere.

Attraverso il potere delle immagini, il concorso vuole raccontare storie di resistenza, coraggio e speranza, concentrandosi sulla rinascita e la forza di coloro che riescono a uscire dall’oscurità della violenza. Il tunnel diventa metafora di un percorso difficile ma possibile, verso la luce, la libertà e la consapevolezza.

Scarica il bando 2024 Termine invio opere 15 novembre

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su una questione di grande rilevanza sociale attraverso il linguaggio del cortometraggio e dei nuovi media, per favorire riflessione e dialogo. In un’epoca in cui i social media pervadono la vita sociale ed intima delle persone, sino a influenzarne spesso negativamente le condotte, i nuovi strumenti devono esser utilizzati per diffondere messaggi di contenuto diametralmente opposto, di condivisione dei valori di rispetto, per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione.

Il concorso culminerà il 25 novembre, data simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, e si propone di dare visibilità a coloro che trasformano il digitale in uno spazio di emancipazione e libertà, anche oltre tale data.

Obiettivo del concorso

Il concorso mira a raccogliere e promuovere cortometraggi originali che affrontino il tema della violenza di genere in tutte le sue forme: fisica, psicologica, sessuale, economica, nonché altre manifestazioni di discriminazione o abuso.

Requisiti di partecipazione

1. Destinatari: Il concorso è aperto a tutte e a tutti, di maggiore età. Possono partecipare singoli individui o gruppi, scuole di cinema, accademie, associazioni culturali e organizzazioni no-profit;

2. Tema: I cortometraggi devono essere coerenti con il tema del concorso e affrontare il tema della violenza di genere in modo creativo e rispettoso, con la finalità di sensibilizzare il pubblico su questo delicato argomento;

3. Durata: Ogni cortometraggio presentato dovrà avere una durata massima di 3 minuti;

4. Lingua: Le opere dovranno essere realizzate in italiano o in qualsiasi altra lingua purché siano sottotitolati in lingua italiana;

5. Formato di invio: I cortometraggi dovranno essere inviati in formato digitale (.mp4; .mov) tramite la piattaforma Wetransfer, per un limite di massimo 2,5 GB all’indirizzo di posta elettronica: noamore@ildubbio.news

Modalità di partecipazione

Iscrizione: La partecipazione al concorso è gratuita.

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 novembre 2024.

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 novembre 2024. Modalità: Unitamente al video, i partecipanti dovranno inviare il modulo di iscrizione disponibile QUI insieme a una breve sinossi (massimo 1800 battute spazi inclusi), una breve biografia del regista o del gruppo. Gli autori si assumono ogni responsabilità in merito al contenuto del video prodotto.

Giuria e valutazione

Una giuria composta dai promotori del concorso, da esperti del settore della comunicazione, attivisti e professionisti impegnati nella lotta contro la violenza di genere valuterà i cortometraggi in base ai seguenti criteri:

Coerenza con il tema

Originalità e creatività

Qualità tecnica e regia

Impatto emotivo e capacità di sensibilizzare il pubblico

Premi Primo Premio: 1500 € Secondo Premio: 1000 € Terzo Premio: 500 €

I premi verranno assegnati durante la cerimonia che si terrà il 25 novembre 2024, in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne. Tutti i cortometraggi selezionati saranno proiettati pubblicamente durante l’evento.

Eventuali menzioni d’onore saranno assegnate ai cortometraggi che si distingueranno per particolari meriti artistici o di sensibilizzazione. I cortometraggi inviati dai Comitati pari opportunità presso i Consigli dell’Ordine degli avvocati saranno valutati in separata sezione del concorso per l’attribuzione di una menzione d’onore ai primi tre classificati.

Diritti e utilizzo

I partecipanti, con l’invio del cortometraggio, autorizzano i promotori dell’iniziativa a utilizzare, proiettare e diffondere le opere senza fini commerciali.

Contatti

Per ulteriori informazioni sul concorso, e per eventuali chiarimenti, è possibile organizzare la segreteria organizzativa all’indirizzo di posta elettronica: noamore@ildubbio.news