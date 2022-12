di Marcello Caruso

“La cella (fine pena mai)” ha vinto la categoria poesia della prima edizione Premio Letteratura per la giustizia, organizzato dal Cnf, dalla FAi e dal Dubbiomi disse, ricordo, ti porto in montagna c'è il vento gentile che soffiando sui rovi partorisce le more

indicandomi il mare

un soffio di voce

"buttiamoci insieme

né rimorso né colpa

morendo, se il caso,

divoriamo la vita a morsi di fame"

ma il ricordo non basta

a pesare i pensieri

a renderli chiari

e appenderli al muro

nel sonno di notte

ritorna a trovarmi

l'odore del corpo

il respiro affannoso

e l' umida carne

che cerca la vita

il nulla assoluto

il più dolce dolore.

Con le stelle del cosmo

ci parliamo in silenzio

e la vita e il ricordo

in silenzio scompare