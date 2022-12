ROMANZI

Si è conclusa con la cerimonia di premiazione presso il Salone del Libro di Torino 2022 la, promosso in collaborazione concon lo scopo di valorizzare alcuni dei valori che contraddistinguo il quotidiano Il Dubbio: garantismo, difesa dei diritti e attenzione al mondo delle carceri.Dopo il grande successo di adesioni del 2021, anche quest’anno la risposta dei lettori è stata più che positiva. Quasi ottanta opere sono state vagliate dalla, composta dal direttore de Il Dubbio Davide Varì, la vicepresidente della FAI Francesca Sorbi, gli scrittori Claudio Calzana e Lanfranco Caminiti, il giornalista Filippo Piervittori, l’editore Jean Luc Bertoni e l’esperto di concorsi letterari Salvatore Esposito.1° classificato: Anna Vasquez,2° classificato: Francesca Sassano,3° classificato: Giuseppe Perri,Ecco un breve estratto delle motivazioni della giuria in merito al romanzo vincitore: «1° classificato: Francesca Piroli,2° classificato (a parimerito): Carmelo Musumeci,2° classificato (a parimerito): Luisa Quitadamo,3° classificato: Alessandro Brustia,Ecco un breve estratto delle motivazioni della giuria in merito al racconto vincitore: «1° classificato: Carlo Correra,2° classificato: Roberta Barone,3° classificato: Domenico Ponticelli,Ecco un breve estratto delle motivazioni della giuria in merito alla poesia vincitrice: «Il raccontoe la poesia, in qualità di primi classificati, verranno pubblicati sull’edizione cartacea de Il Dubbio. Il romanzoinvece, verrà sottoposto a un processo di editing destinato alla sua pubblicazione, promossa dalla. Proprio al Salone del Libro 2022, infatti, è stato presentato, di Domenico Tomassetti, che sarà presto disponibile in tutte le librerie e a questo link . Ecco l'intervista all'autore.