Primo passo per “Io Capitano” di Matteo Garrone nella corsa all'Oscar. Il film che racconta il drammatico periplo di due ragazzi africani verso l'Italia è entrato nella cinquina dei miglior film straniero candidato all'ambita statuetta.

La sera degli Oscar, il prossimo 10 marzo, il film di Garrone se la dovrà vedere contro il giapponese “Perfect Days” e “Zone of Interest” (Gran Bretagna), due tra i film più quotati della stagione, oltre a “Society of the Snow” (Spagna) e il tedesco “The teachers Lounge”. Questi infatti gli altri film prescelti per concorrere nella cinquina del Miglior Film Straniero.

Miglior regia

Justine Triet (Anatomia di una Caduta), Martin Scorsese (Killers of The Flower Moon), Christopher Nolan (Oppenheimer), Yorgos Lanthimos (’Povere Creaturè) e Jonathan Glazer (The Zone of Interest) sono i registi in corsa per il premio di miglior regia agli Oscar. Esclusa Greta Gerwig, la regista di Barbie.

Miglior film

Barbie e Oppenheimer, che hanno raccolto rispettivamente otto e tredici nomination agli Oscar, sono in corsa anche per la statuetta riservata al miglior film. Gli altri film candidati per il premio sono The Holdovers, Killers of The Flower Moon, Maestro, Povere Creature, Past Lives, il francese Anatomia di una caduta e il britannico The Zone of Interest.