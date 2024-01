‘Oppenheimer‘ di Christopher Nolan ha vinto il Golden Globe come miglior film drammatico. Per la categoria commedia invece ha trionfato ‘Poor Things‘ di Yorgos Lanthimos, che ha battuto il favorito ‘Barbie’.

Nolan miglior regista per “Oppenheimer”

Christopher Nolan ha vinto ai Golden Globes il premio di miglior regista per il suo ‘Oppenheimer’. Nolan ha battuto tra gli altri Bradley Cooper (‘Master’), Greta Gerwig (‘Barbie’) e Martin Scorsese (‘Killers of the Flower Moon’).

“Barbie” vince primo premio per film campione d’incassi

‘Barbie‘ ha vinto ai Golden Globes il premio, assegnato per la prima volta, del film campione d’incassi destinato alla pellicola che ha ottenuto i migliori risultati al botteghino. Tra i finalisti c’era anche Taylor Swift con il suo film-concerto dell’Eras Tour.

“Anatomia di una caduta” miglior film straniero

‘Anatomia di una caduta‘ di Justine Triet, già Palma d’Oro al Festival di Cannes, ha vinto il Golden Globe come miglior film non in lingua inglese. Sfuma quindi il premio per ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone, entrato nella sestina in corsa per il premio.

“Succession” e “The Bear” migliori serie tv

‘Succession‘, la serie che racconta le lotte di potere all’interno di una famiglia a capo di un impero mediatico, ha vinto il Golden Globe come miglior serie drammatica. ‘The Bear‘, ambientato nella cucina di un ristorante di Chicago, invece ha trionfato nella categoria commedia/musical.