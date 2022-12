PHOTO



Una settimana di eventi, nel nome della diversità, della speranza, della bellezza e dell'amicizia tra i popoli. Unici strumenti utili per reagire alle paure del nostro tempo. Dal 19 al 25 agosto Rimini ospita il Meeting di Comunione e liberazione, giunto alla 37esima edizione. L'inaugurazione sarà affidata a tre vocalist d'eccezione: l'italiana Tosca, la libanese Tania Kassis e la siriana Mirna Kassis (stesso cognome, ma provenienze molto differenti), in una produzione inedita curata dall'attore e regista teatrale Massimo Venturiello. “Un solo canto” il titolo del concerto-spettacolo, come quello che possono elevare milioni di persone, vittime delle tragedie del nostro tempo: i rifugiati in fuga dalla guerra, dalle esecuzioni sommarie e dal terrorismo."Noi tre insieme - ha affermato Tosca - reciteremo passi molto commoventi sulla situazioni dei profughi e della loro condizione umana. Sarà un vero spettacolo come inno alla pace, un esempio di come la musica può creare comunione".Nel cartellone anche Manzoni, il tango e le radici musicali dei Paesi del Mediterraneo, Gioele Dix e Gene Gnocchi. A 400 anni dalla morte di Shakespeare domenica andrà in scena la prima produzione italiana del "Thomas More", un dramma che ruota attorno al dilemma della giustizia e degli ideali, della misericordia e del potere. Prevista anche la prima europea di “Full of Grace”, film firmato da Andrew Hyatt e Terence Berden. Uno dei più celebri violinisti italiani, Matteo Fedeli, porterà sul palco un rarissimo Stradivari del 1730 per un programma che comprende Tchaikovsky, Brahms, Bela Bartok, De Falla, Saint-Saëns e Paganini. Lunedì 22 spazio a Carlotta Santandrea, una delle più celebri e riconosciute interpreti italiane, che insieme all'argentino Ricardo Barrios porterà in scena “Semplicemente tango”, uno spettacolo che fonde mistero e passione. Il grande romanzo storico traslocherà in teatro grazie a Franco Branciaroli e “La notte dell'Innominato”, una delle pagine più intense di Alessandro Manzoni. Mercoledì 24 Gioele Dix porterà sul palco “Diversi come due gocce d'acqua”, dedicato a Renzo Marotta, tra citazioni di Bob Dylan e canzoni di Claudio Chieffo, film di Woody Allen e parabole evangeliche. Giovedì 25 gran chiusura con Gene Gnocchi e la sua band, tra rock e canzone italiana, comicità e aneddoti legati al mondo della musica e dei suoi personaggi, cogliendo l'occasione per ridere e scherzare anche sui momenti del Meeting.Infine il cartellone musicale “notturno”, che prevede una serie di concerti che si terranno ogni sera, alle ore 22, con un mix di rock'n'roll, country, pop e folk con la Nashville & Backbones Country Band, i RadioLondra, la Evidence Based Music, Filippo Malatesta e i Miscellanea Beat.Sullo sfondo il tema del lavoro, nel quale riescono ad accedere con crescenti difficoltà le nuove generazioni. Previsti gli interventi di Fabio Cerchiai, presidente di Autostrade per l'Italia, Maurizio Del Conte, Presidente Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Roberto Maroni, Governatore della Regione Lombardia, e Dario Odifreddi, Presidente della Fondazione Piazza dei Mestieri. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assicurato la sua presenza.