La popstar americana Prince è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Minneapolis, in circostanze ancora da chiarire. Il cantante aveva 57 anni ed era stato ricoverato pochi giorni fa in ospedale per "una brutta influenza", secondo il suo agente.La vitaCantautore e polistrumentista, nella sua lunga carriera Prince ha vinto 7 Grammys e venduto 100 milioni di dischi. Eclettico ed eccentrico, Prince ha lavorato anche per il cinema, con sceneggiature e colonne sonore. Il suo maggior successo è del 1984, con il suo sesto album Purple Rain, da 21 milioni di copie e considerato uno dei migliori dischi degli anni Ottanta.Soprannominato il "folletto" di Minneapolis, Prince è stato un istrione della black-music. La sua musica spaziava tra diversi stili, dal funk, rock classico al pop.Nel 2004, dopo molti anni di silenzio, Prince è tornato ad esibirsi con Beyonce ai Grammy Awards. Nello stesso anno, ha poi pubblicato Musicology, vincitore di due Grammy.Prince aveva fama di essere un perfezionista: meticoloso e protettivo nei confronti del suo lavoro, scriveva, componeva ed eseguiva (era polistrumentista) tutti i pezzi dei suoi album.