PHOTO



È morto a Los Angeles, all'età di 55 anni, lo scrittore spagnolo Carlos Ruiz Zafón. Zafón ha raggiunto il successo mondiale con "L'ombra del vento", il primo libro di una una trilogia dal titolo "Il cimitero dei libri dimenticati", che si è chiusa nel 2016 con "Il labirinto degli spiriti". L'autore era malato di cancro da alcuni anni. Come riporta El Pais, «Oggi è un giorno molto triste per l'intero team Planeta che lo ha conosciuto e ha lavorato con lui per vent'anni, in cui è stata forgiata un'amicizia che trascende la professionalità», ha detto il suo editore, secondo cui con la sua morte «scompare uno dei migliori romanzieri contemporanei». Zafón stava lavorando per l'industria di Hollywood e aveva acquisito proiezioni internazionali con il suo romanzo "L'ombra del vento", vincitore di numerosi premi e selezionato nella lista fatta nel 2007 da 81 scrittori e critici latinoamericani e spagnoli tra i migliori 100 libri in spagnolo degli ultimi 25 anni. Zafón ha esordito con successo nella letteratura dopo un passato nel mondo della pubblicità e del cinema. «La pubblicità è stata il mio primo lavoro - aveva raccontato a El Pais -, avevo 19 o 20 anni e sì, ho iniziato a copiaree ho finito per essere direttore creativo; ho imparato molto e ho fatto una buona vita ... Molti scrittori, come Don Delillo, hanno lavorato nella pubblicità perché tocca la letteratura. Lì impari a vedere la lingua, le parole come immagini. È lo stesso dei romanzieri che sono stati giornalisti. Michael Connelly, un ragazzo che mi interessa molto, era un giornalista di corte a Los Angeles e senza quell'addestramento la sua letteratura sarebbe stata molto diversa, senza dubbio. Ma ciò che influisce sul mio lavoro e non si dice mai è il mio lavoro all'interno del cinema». Lo scrittore non è mai stato molto presente nei circoli letterari, rispetto ai quali era critico. «Il presunto mondo letterario è l'1% letterario e il 99% mondiale», ha assicurato.