L'attore statunitense Alan Rachins, noto per il ruolo dell'avvocato Douglas Brackman Jr. nella serie tv "L.A. Law - Avvocati a Los Angeles" (1986-1994) e il padre hippie Larry Finkelstein in "Dharma & Greg" (1997 - 2002), è morto lo scorso 2 novembre nel sonno per insufficienza cardiaca nelle prime ore del mattino al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles all'età di 82 anni.

L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie, l'attrice Joanna Frank, a "The Hollywood Reporter". Era nato a Cambridge, nello stato del Massachusetts, il 3 ottobre 1942. Rachins e Frank si erano sposati nel 1978 dopo essersi conosciuti a un corso di recitazione. Lei ha interpretato il ruolo di Sheila Brackman, la moglie litigiosa dell'avvocato Brackman in "L.A. Law" e hanno interpretato una coppia sposata in "Always" (1985), scritto e diretto da Henry Jaglom. Rachins è apparso in tutti i 172 episodi, tranne uno, della serie "L.A. Law - Avvocati a Los Angeles" prodotta dalla 20th Century Fox, e ha ricevuto nomination agli Emmy e ai Golden Globe per il suo lavoro nel 1988.

L'egocentrico Brackman è stato spesso il bersaglio delle battute dei suoi colleghi. Dopo la fine dell'acclamata serie "L.A. Law", Rachins ha recitato nella serie "Dharma & Greg" nel ruolo di Larry Finkelstein, lo stravagante padre hippie di un'istruttrice di yoga (Jenna Elfman) sposata con un avvocato (Thomas Gibson). Ha partecipato a tutti i 199 episodi della sitcom, che è durata cinque stagioni. Rachins è stato uno dei membri del cast che si spogliavano nella produzione teatrale originale di "Oh! Calcutta" (1969) ed è apparso nel ruolo di Tony Moss, il crudele direttore della rivista di danza in topless allo Stardust Casino in "Showgirls" (1995) di Paul Verhoeven.