È morta nella notte all'età di 78 anni l'attrice Paola Gassman, figlia di Vittorio e Nora Ricci e sorellastra di Vittoria, Jacopo e Alessandro. Era malata da tempo. «Ciao sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante, la più equilibrata e simpatica», ha scritto Alessandro Gassman in un post sul social X, «ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta». L'attrice, che si è dedicata per tutta la vita quasi esclusivamente al teatro, lascia il compagno Ugo Pagliai e i figli Tommaso e Simona.

Una lunga carriera

Gassmann iniziò la sua carriera di attrice nella compagnia Teatro Libero diretta da Luca Ronconi, con cui portò lo spettacolo 'Orlando furioso' in Europa e negli Stati Uniti. Prese parte agli spettacoli 'La tragedia del vendicatore' per la regia di Ronconi e 'Cucina' diretta da Lina Wertmuller. Entrò poi nella compagnia Brignone-Pagliai con gli spettacoli 'Spettri' di Ibsen e 'Processo di famiglia' di Fabbri. Fu diretta anche dal padre Vittorio in spettacoli come 'Cesare o nessuno', 'Fa male il teatro' e 'Bugie sincere'. Con la ditta teatrale Pagliai-Gassman mise in scena molti spettacoli sia di genere drammatico, che comici e brillant'. Dedicò un lungo periodo a Pirandello recitando in 'Liolà', 'Il piacere dell'onestà', 'L'uomo, la bestia e la virtù', 'Ma non è una cosa seria'. Portò sul palco anche 'Il bugiardo' di Goldoni, 'Il gatto in tasca' di Feydeau, 'Scene di matrimonio' di Svevo, 'Il mercante di Venezia' e 'Sogno di una notte di mezza estate' di Shakespeare.

Il rapporto sentimentale con Ugo Pagliai

Durante la sua lunga carriera lavorò con i registi Squarzina, Castri, Bolognini, Piccardi, Sciaccaluga, Ronconi, Maccarinelli. Negli ultimi anni con il compagno Ugo Pagliai, conosciuto ai tempi dell'Accademia nazionale d'arte drammatica 'Silvio D'Amico', Gassman si era dedicata anche alla poesia. Nel 2007 ha pubblicato per Marsilio Editore l'autobiografia 'Una grande famiglia dietro le spalle'. Paola Gassman era legata all'attore Ugo Pagliai (con cui non si era mai sposata) e aveva due figli: Tommaso Pagliai e Simona Virgilio, avuta da un precedente matrimonio con l'attore Luciano Virgilio.