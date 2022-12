«I lettori di fumetti sono strani. Confondono la realtà con la fantasia. Per questo, si salvano dalla vita». Definizione romantica e calzante che s'incunea, senza uscir di tono, tra le innumerevoli

gag

e l'umorismo strabordante di

The Walking Rat

(Panini Comics), a firma Leo Ortolani, volume che raccoglie la saga zombie di Rat-Man, evidente parodia di

The Walking Dead

(fumetto ideato e scritto da Robert Kirkman a partire dal 2003 e divenuto sette anni dopo anche serie televisiva di grande successo, giunta ora alla settima stagione). Cambio di scenario, per il celebre ratto creato da Ortolani nel lontano 1989, impegnato questa volta a cercare di costruire un ponte tra umani e zombie: vien da pensare al noto aforisma di Tiziano Sclavi, secondo cui “tra morti viventi e vivi morenti non c'è più alcuna differenza”.

Il segreto di

The Walking Dead

è l’assoluta (o quasi) imprevedibilità riguardo alla sorte dei personaggi. Quando sfogli il fumetto e giri pagina, può succedere di tutto. La serie di telefilm segue abbastanza questa linea, ma il fumetto è straordinario. Per questo mi sono “innamorato” prima del fumetto e poi della serie, sono entrambi ben scritti e la messa in scena è (in)credibile. Ciò mi ha spinto a dire, come faccio spesso quando parto con una parodia: “Voglio farlo anch’io!”.

C’è sempre spazio per una risata. Sempre. E i vent’anni di successo di

Rat-Man

lo dimostrano.

No, il fumetto deve fare ancora molta strada per essere considerato al pari di altre forme d’arte. E alla fine, c’è da sperare che ciò non accada, che i fumettisti siano sempre considerati dei bambini che si divertono, perché divertendosi, questi bambini hanno realizzato storie meravigliose. Stando pure alla larga da etichette pompose come questa di

graphic novel

, inventata da Will Eisner (non la forma della narrazione, ma la definizione) per avere la possibilità di proporre un fumetto a chi gli avrebbe buttato giù il telefono se avesse sentito quella parola: “fumetto”. Così Eisner disse: “E’ una

graphic novel

” e il suo interlocutore rispose “Interessante, passa domani che ne parliamo!”. La

graphic novel

, tuttavia, è una storia a fumetti; con tematiche magari più complesse rispetto a un fumetto indirizzato a un pubblico più giovane, ma è pur sempre un fumetto. Io dico che la differenza tra un fumetto normale e una

graphic novel

sta nel fatto che la seconda ha la copertina rigida.

Il pregiudizio è ovviamente quello dei vivi verso i morti e viceversa. Possiamo anche leggerlo, se vogliamo, come una sorta di riflessione sulle tensioni tra popolazioni di culture diverse. Si vede subito ciò che li divide (lui è vivo, l’altro è morto), ma mai quello che li unisce (l’ora di pranzo). Solo superando queste diffidenze c’è dialogo. Forse.Il cinema si sta sicuramente arricchendo sfruttando le meravigliose storie a fumetti, stuprandole e portandole sullo schermo, più o meno riconoscibili, mentre il fumetto può attingere dalla storia dal cinema inquadrature, tempi e costruzione e riutilizzarli per creare qualcosa di bello.Penso che facciano bene, anche se poi è sempre il pubblico a decidere se il fumetto proposto può continuare il proprio cammino, magari in forme più “ufficiali”, rispetto a una pubblicazione digitale o una striscia su un blog.Ce ne sono tantissimi. Maturando (spero) io stesso, ho iniziato a guardare meglio i vari disegnatori, a considerare il loro stile, a prendere esempio da cose che prima non sapevo apprezzare. Ci sono tratti che amo di più, come quelli di Giorgio Cavazzano, di Takehiko Inoue o di Goran Parlov, anche se in fondo credo che ogni fumettista abbia qualcosa da insegnarti.Posso dirvi che sono già tanti. Troppi. Rat-Man stesso non se ne andrà tanto presto. E io che speravo di riposarmi…