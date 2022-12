PHOTO



Pièce teatrali e spettacoli musicali dal vivo ospitati nei salotti delle nostre case per un incontro ravvicinato con lo spettatore. E’ questa la formula di successo della rassegna in appartamento de “Il Teatro cerca Casa”, sottotitolo dell’ottava edizione “Lo spettacolo è servito”, ideata e diretta dal drammaturgo e regista Manlio Santanelli. Realizzata con il contributo organizzativo di Livia Coletta e Ileana Bonadies, presenta numeri significativi conquistati nel corso degli anni: gli spettacoli sono stati accolti in oltre 250 salotti e coinvolti circa 15mila spettatori, tra Napoli e le altre città della Campania. Un circuito teatrale alternativo che non sostituisce il luogo e la sacralità del palcoscenico teatrale, ma aggiunge e, sicuramente, invita e stimola a partecipare, in salotti di amici e parenti, quegli spettatori che si mostrano più pigri verso il teatro ad “una sorta di incontro conviviale – scrivono gli organizzatori - dove il teatro che, a prima vista può apparire un semplice pretesto secondario, diventa invece il motivo fondamentale della serata”. “La stagione 2019-20 segna il nostro “ritorno a casa” – racconta il direttore artistico Manlio Santanelli - perché dopo diverse sperimentazioni, che ci hanno condotto a peregrinare dagli appartamenti ai cortili storici, alle sale museali, alle chiese e nelle sale di associazioni culturali, quest’anno ci riappropriamo con decisione della dimensione domestica, quella in cui il nostro progetto intende portare a compimento la propria missione primaria, ossia guadagnare nuovi proseliti all’arte del teatro, la casa è la nostra dimensione ideale perché crea le giuste condizioni per stabilire un legame con i potenziali spettatori e trasformarli in nuovo pubblico. Ecco il senso del sottotitolo “Lo spettacolo è servito” della rassegna di quest’anno.” Un cartellone con 15 nuovi titoli più cinque ritorni dalle precedenti edizioni, con proposte che vanno dalla prosa alla musica, dalla nuova drammaturgia ai classici, dalla sperimentazione alla tradizione, in un medley teatrale in grado di offrire una visione sulla nuova produzione contemporanea. Infatti, l’offerta è ampia con incursioni su diversi autori: Shakespeare, Pasolini, Valentine, De Simone, Russo, De Filippo, Viviani, Patroni Griffi, Santanelli, García Lorca. E si parte, come è ormai consuetudine dal salotto di casa Santanelli, lunedì 7 ottobre ore 18, con lo spettacolo Una notte con le stelle e con Te di e con Maurizio Murano accompagnato da Mariella Pandolfi al pianoforte. Il salotto di casa Bonadies, a Portici, accoglierà ben tre spettacoli: venerdì 18 ottobre ore 20.30, il primo è Kaléidos, in scena Marina Bruno (voce) e Giuseppe Di Capua (pianoforte), interpreti di un vasto repertorio di brani di successo, da Mina, Liza Minnelli, Edith Piaf, Ute Lemper, a Sting, Fabrizio De André, Joe Barbieri, Malika Ayane, Michael Bublé, Gloria Estefan.Venerdì 22 novembre, in scena Fosco, scritto, diretto e interpretato da Peppe Fonzo, ispirato a lu Frasulino. Mentre Sabato 21 dicembre, il debutto di Father & Son - Inseguendo Chet Baker, testo e narrazione di Stefano Valanzuolo, con Francesco Scelzo (chitarra) ed Enrico Valanzuolo (tromba). Tra gli spettacoli in prima assoluta: Città ‘n Blues, scritto, diretto e interpretato da Marcella Vitiello, dai testi di Stefano Benni. Ed ancora L’arte del sorriso: La Macchietta!, scritto e diretto da Roberto Giordano, in scena con Federica Aiello, da Petito a Scarpetta, da Maldacea a Totò, da Viviani a Taranto, da Eduardo a Santanelli. Ciro Capano propone La bottega dei quattro. Debutta a Il Teatro cerca Casa anche Maurizio Capone con il suo nuovo lavoro: Junk Solo. Due gli spettacoli di Sarah Falanga dedicati a due grandi signore del cinema e della musica: il primo è l’atteso l’omaggio alla Magnani, con lo spettacolo, Io Anna Magnani? Mentre il secondo è dedicato alla Martini: … Mi chiamano Mimì. Ancora Melania Esposito e Jennà Romano presentano Questa città, progetto teatrale nato da una collaborazione tra i Letti Sfatti, gruppo rock della provincia di Napoli, e lo scrittore Erri De Luca. Arriva l’interessante proposta di Davide Dolores, Omu cani, ambientato all’inizio del 1940 a Mazara del Vallo. E ancora Gennaro Monti in scena con il suo Storie storte di paese, con Sonia De Rosa (racconti e voce) e Davide De Rosa (plettri e chitarre). Nello spettacolo Masiello canta Viviani, l’attore e cantante Massimo Masiello vestirà i panni di tantissimi personaggi vivianei. Evento speciale della rassegna il nuovo lavoro di Cloris Brosca, Barba il Blu. Dalla passata stagione ritornano Gioia Miale e Antonio D’Avino con Piccoli crimini coniugali di Éric-Emmanuel Schmitt; Caterina Pontrandolfo che ha realizzato la versione teatrale del Magnificat di Alda Merini, composta in occasione del decennale della scomparsa della poetessa; Enzo Salomone con il capolavoro di Melville Bartleby, lo scrivano e con Lo Scurnuso di Benedetta Cibrario; e Antonella Morea interprete di Sinnò me moro. Canzoniere della Mala. Anche quest’anno prosegue In verità, in verità vi dico… Tra i protagonisti previsti agli Incontri ravvicinati di teatro, un progetto curato da Santanelli attraverso il quale Il Teatro cerca Casa avvicina ulteriormente il suo pubblico all’arte dei mestieri della scen, ci saranno: il regista Antonio Capuano e la costumista Zaira de Vincentiis. Il Teatro cerca Casa ha assegnato il premio “Fedeltà” allo spettatore più assiduo e fedele, in questo caso alla signora Maria Brusciano, “presenza sorridente e immancabile” che ha contribuito grazie alla sua passione ad alimentare lo scambio culturale con gli artisti e gli altri spettatori. Il premio Biglietto d’oro, destinato allo spettacolo che ha riscosso il maggiore gradimento del pubblico, è andato invece a Maurizio Murano, autore e interprete di Anch’io mi chiamo G. – Recital di un fan di Giorgio Gaber. Mentre il premio Il Teatro cerca Casa, attribuito dalla direzione artistica al lavoro che meglio ha incarnato lo spirito della rassegna, è stato attribuito a Gioia Miale e Antonio D’avino, per lo spettacolo Piccoli crimini coniugali di Éric-Emmanuel Schmitt. Consultare il sito www.ilteatrocercacasa.it il programma, le prenotazioni e l’indirizzo del luogo che ospita lo spettacolo.