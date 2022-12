In occasione delle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, alle Scuderie del Quirinale è stata allestita una mostra che accompagna il visitatore con più di 200 opere, in un percorso che attraversa i grandi temi al centro del dibattito rinascimentale affrontati da Leonardo. La mostra che si apre oggi, organizzata dal museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano e dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana, si potrà visitare sino al 30 giugno.