Sinead O'Connor 'missing'. La famosa cantante irlandese sembra sparita nel nulla e la polizia dell'Illinois la sta cercando da quando ieri mattina ha preso parte ad una gara di ciclismo nella zona di Wilmette. La sua scomparsa desta preoccupazione dopo che l'interprete di celebri brani (la sua canzone più famosa è "Nothing compares 2 you" e venne scritta da Prince) ha recentemente messo su Facebook un post in cui chiedeva a suo figlio di andare in tribunale per l'affidamento di suo fratello. Non solo, ma pochi mesi fa sul social network l'artista 49enne aveva candidamente confessato di aver provato ad uccidersi con un'overdose. Non è ancora chiaro il motivo per il quale lei si trovasse negli Stati Uniti ma sembra che avesse deciso di partecipare ad una protesta nel Nord Carolina, dopo l'approvazione di una legge che restringe i diritti delle persone transessuali. La cantante irlandese ha fatto più volte parlare di sè e per le sue idee: in passato, ha inoltre rivelato di essere stata violentata da piccola e ha più volte criticato la Chiesa per non fare abbastanza a difesa dei più piccoli.