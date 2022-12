PHOTO



"E' un grandissimo onore per me essere qui. Voi siete dove nessuno vorrebbe trovarsi, fate cose che nessuno avrebbe il coraggio di fare. In un momento in cui ci si dimentica quanto sia importante l'Umanità, voi siete la risposta. Sono al vostro servizio. La Croce Rossa è un simbolo di dignità". In lacrime per l'emozione, Sharon Stone ha ringraziato cosi le migliaia di volontari riuniti nel Palazzo dei Congressi dell'Eur di Roma, per assistere alla giornata conclusiva di "Jump 2018: il futuro è ora!". https://www.youtube.com/watch?v=0jS7Pu-oV0I Sharon Stone ha sottolineato la necessità di impegnarsi per agire globalmente sulle crisi umanitarie oggi esistenti in tanti Paesi e di "smetterla di votare per politici che promettono di non fare entrare i migranti nei nostri confini", ha detto l'attrice, "Immaginate di essere voi in un campo rifugiati, di non avere accesso al cibo e cure mediche, di aver perso i vostri cari. Dobbiamo trasformare la nostra umanità, la nostra decenza, dignità ed integrità". La star di Hollywood ha ricevuto dalle mani di Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Societa di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la Medaglia d'Oro al Merito della CRI per "l'importante impegno nell'azione umanitaria promossa e condotta in Italia e nel suo Paese di appartenenza". L'attrice, premiata inoltre per il suo fondamentale contributo nella realizzazione della "Città della Pace per i Bambini" in Basilicata, ha ritirato il prestigioso riconoscimento anche per conto di Betty Williams, Premio Nobel per la Pace e ideatrice del progetto.