Oggi, raccontando le violenze negli asili italiani, ho offeso la Barbagia. Un grave scivolone di cui mi scuso molto.

— Corrado Zunino (@corzunino) August 2, 2016 .La #barbagia è diventata, in poche ore, trand topic su Twitter.Sembra di essere tornati indietro ai tempi di Totò, quando andare nel nuorese produceva vibranti proteste: “In Barbagia no, in Barbagia no”. Da allora scrittori, politici, cittadini hanno raccontato la complessità di una terra che solo i peggiori stereotipi possono descrivere come “naturalmente” violenta. Invece, nonostante gli sforzi, succede che anche un grande quotidiano e un bravo giornalista possano cadere in questa trappola come se il tempo non fosse mai passato, come se la storia non avesse insegnato nulla.. La soddisfazione per le scuse ottenute dovrebbe bastare, insieme all'invito rivolto al direttore e al giornalista di fare un giro in Barbagia per scoprire cosa sia veramente quella terra., per capire quanto ci sia da imparare sulla Barbagia:, di cui quest'anno si festeggiano a Nuoro i 90 anni dal conferimento del Premio Nobel,e il suo(che va letto come documento storico, non come descrizione del presente),e il suo, per arrivare a Marcello Fois e all'esordiente di successo della vicina Ogliastra Matteo Locci in arte Gesuino Nemus. Con una piccola aggiunta visto che parliamo di giornalismo e di giornali:di, che per il fiorentinoraccontava con reportage esemplari la Barbagia quando ancora, negli anni 50, faceva paura. Insomma il tempo è passato anche nel nuorese, e ha prodotto molti capolavori. Forse è il caso che passi anche per Repubblica e i suoi giornalisti.