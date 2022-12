PHOTO



Al Lido convince più la coppia (sullo schermo e nella vita) Michael Fassbender - Alicia Vikander, che il loro film, il melodramma firmato Derek Cianfrance, colui che ha raccontato meglio di chiunque altro, ascesa, complessità e declino dell'amore coniugale nell'indimenticabile Blue Valentine. Si chiama La Luce tra gli oceani - "The Light Between the Oceans", il film che Cianfrance ha portato in concorso a Venezia ed è tratto dal romanzo omonimo di M. L. Stedman. Siamo negli anni 20, il veterano Tom Sherbourne (Michael Fassbender) ha ormai abbandonato ogni speranza di vita serena. Traumatizzato irrimediabilmente dall'esperienza della Grande Guerra, decide di isolarsi dal mondo accettando il lavoro di guardiano del faro sulla disabitata Janus Rock. L'amore lo troverà comunque e avrà il volto della giovane Isabel Graysmark (Alicia Vikander). Il loro desiderio di famiglia però verrà duramente messo alla prova dalla impossibilità di avere figli. Come a rispondere al loro dolore, il destino porta sulle coste vigilate da Tom, una barca con un uomo morto e una neonata. Ogni decisione successiva a quella notte cambierà il corso delle loro vite. In conferenza stampa Cianfrance ha dichiarato: «Il mio film è una battaglia tra la verità e l'amore, i miei personaggi scelgono sempre in base alle loro emozioni ed è pericoloso scegliere con questo criterio. Tom e Isabel non sono buoni o cattivi, sono esseri umani e prendendo decisioni con il cuore, devono accettarne le conseguenze». La luce tra gli oceani affronta il tema delicato del perdono. Portare rancore è un impegno troppo difficile da portare avanti. Solo perdonando e lasciando andare si può essere veramente liberi e felici. Per niente stanco di esplorare ogni dilemma della natura umana, il terzo film di Derek Cianfrance si propone anche di analizzare il tema della maternità. I figli appartengono a chi li cresce ed educa o a chi li ha generati? Allo spettatore l'ardua riflessione. Se la passione tra Alicia Vikander e Michael Fassbender non dovesse convincere la giuria del concorso presieduta dal regista Sam Mendes, ci penserà il pubblico di fan italiani ad affollare le sale dal 16 febbraio 2017.