PHOTO



È morto Vittorio Zucconi. Il giornalista e scrittore si è spento nella sua casa di Washington a 74 anni dopo una lunga malattia. Vittorio Zucconi, nato il 16 agosto del 1944, era un figlio d'arte. Sua padre Guglielmo Zucconi è stato uno dei giornalisti più importanti tra gli anni 60 e 80. Vittorio iniziò come cronista di nera al quotidiano La Notte di Milano, poi redattore e corrispondente dagli Usa per La Stampa. E’ stato anche corrispondente per il Corriere della Sera da Mosca durante la Guerra Fredda. Nel 1985 si trasferì definitivamente a Washington dove ha lavorato come corrispondente, inviato speciale e poi editorialista dagli Stati Uniti per il quotidiano Repubblica. È stato direttore dell’edizione web di Repubblica dalla creazione fino al 2015 ed è stato direttore dell’emittente Radio Capital fino al 2018. Commosso il ricordo di Ezio Mauro proprio sul sito di Repubblica.