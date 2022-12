PHOTO

maradona

L'inevitabile è accaduto. È uno schiaffo emotivo che riverbera in tutte le latitudini. Un impatto mondiale. Una notizia che segna un cardine nella storia. La frase che era stata scritta più volte ma che era stata dribblata dal destino fa ora parte della triste realtà: è morto Diego Armando Maradona. Nessuno ha dato a Diego le regole del gioco. Nessuno ha dato al suo ambiente il manuale di istruzioni. Nessuno aveva il joystick per poter gestire i destini di un uomo che con gli stessi piedi che calpestavano il fango arrivò a toccare il cielo. Forse la sua più grande coerenza è stata quella di essere autentici nelle sue contraddizioni. Quella di non smettere di essere Maradona anche quando nemmeno lui poteva sopportarlo. Quello che ha aperto la sua vita e in quella scatola delle sorprese ha spogliato gran parte dell'idiosincrasia argentina. Maradona sono i due specchi: quello in cui è piacevole guardarsi e l'altro, quello che ci mette in imbarazzo. A differenza dei comuni mortali, Diego non avrebbe mai potuto nascondere nessuno degli specchi.È quello che è bagnato di gloria dallo stadio Azteca e quello che lascia la mano di un'infermiera negli Stati Uniti. È quello che arringa, quello che trema, quello che solleva, quello che motiva. Quello che ha preso un aereo da qualsiasi parte del mondo per venire a giocare con la maglia della Nazionale. Quello con la serratura bionda e quello che parcheggia il camion Scania in un paese. È il ragazzo grasso che passa il tempo a giocare a golf a Cuba e il ragazzo magro di La Noche del Diez. Quello che torna dalla morte a Punta del Este. È il fidanzato di Claudia ed è anche l'uomo accusato di violenza di genere. È il tossicodipendente in costante lotta. Quello che canta un tango e balla la cumbia. Quello che sta davanti alla FIFA o dice al Papa di vendere l'oro del Vaticano. È ogni tatuaggio che ha sulla pelle, Che, Dalma, Gianinna, Fidel, Benja... è l'uomo che abbraccia i Mondiali, quello che si lamenta quando gli italiani insultano il nostro inno e quello che fa sorridere gli eroi de Malvinas con un incontro degno di una finzione, un pezzo di letteratura, un'opera d'arte. Quello che riconosceva i bambini come uno che cerca di riparare buchi nella sua vita. Tra le tante cose che ha fatto nella sua vita, Maradona ne ha fatta una particolarmente esotica: si è intervistato. Diego in giacca ha chiesto all'uomo con la maglietta cosa si pentisse. “Di non aver goduto della crescita delle ragazze, di aver perso le feste delle ragazze ... Mi pento di aver fatto soffrire la mia vecchia, il mio vecchio, i miei fratelli, coloro che mi amano. Non aver potuto dare il 100 per cento nel calcio perché ho dato dei vantaggi con la cocaina. Non ho ottenuto un vantaggio, ho dato un vantaggio ”, ha risposto in una seduta di terapia con 40 punti di valutazione. In quello stesso montaggio realizzato nel 2005 nel suo programma “La noche del Diez”, il Diego in abito ha suggerito a quello con la maglia per cui lascia due parole quando arriva il giorno della morte di Diego. "Uhh, cosa dovrei dire?" Pensa. E definisce: “Grazie per aver giocato a calcio, grazie per aver giocato a calcio, perché è lo sport che mi ha dato più gioia, più libertà, è come toccare il cielo con le mani. Grazie al pallone. Sì, metterei una lapide che dice: grazie al pallone”. Fonte "El Clarin"