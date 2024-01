È morta all'età di 90 anni Sandra Milo. Attrice prediletta da Federico Fellini, ma anche conduttrice televisiva e cantante, si è spenta nella sua abitazione di Roma, circondata dalla famiglia, che ha diffuso la notizia della sua scomparsa.

Nata a Tunisi l’11 marzo del 1933, Milo esordì nel cinema giovanissima, a 22 anni, nel 1955 con “Lo scapolo”, regia di Antonio Pietrangeli. Da allora ha recitato in decine di pellicole, firmate dai maggiori registi italiani, tra i quali, per citarne solo alcuni, Roberto Rossellini, Mauro Bolognini, Pupi Avati, ma anche da maestri del francesi come Jean Renoir e Claude Autant-Lara. Ultimo film, il documentario “Roma santa e dannata” di Daniele Ciprì. Per Fellini recitò in “8 e mezzo” e in “Giulietta degli spiriti”.

Vicina al Partito Socialista Italiano dagli anni Sessanta, negli anni Ottanta Sandra ebbe una relazione segreta con l’allora leader Bettino Craxi. «Era un uomo intelligente, colto, curioso ma anche di una timidezza che pochi conoscevano – raccontava di lui al Corriere della Sera -. Mi ha presa con le parole prima che fisicamente, mi parlava anche a letto, durante l’amore. E io, sessualmente, sono stata pazza di lui. Per un paio di anni ci siamo frequentati in segreto ma poi l’ho lasciato per il terrore che mio marito, Ottavio De Lollis, lo scoprisse: era geloso, da lui ho preso un sacco di botte».

«Una grandissima, sia come persona che come attrice. Sandra era una donna unica, vera, sincera e totalmente anticonformista, diceva quello che pensava e faceva quello che voleva. E quando ha scoperto il suo ruolo a ’Mixer’ l’ha interpretato nel modo migliore», è il ricordo di Giovanni Minoli, con cui Milo aveva collaborato all’epoca di ’Mixer’ su Rai2: all’interno del programma d’approfondimento, l’attrice aveva condotto una rubrica di costume.

«Già prima, con ’Piccoli fans’ fece un programma che oggi copiano tutti», dice Minoli ricordando il programma tv, che Milo condusse dal 1984 al 1989 e che prevedeva l’esibizione canora di alcuni bambini che interpretavano canzoni dei loro beniamini. «Di svampito non aveva niente, aveva inventato un personaggio ma era una donna di un’intelligenza, di una concretezza e di una visione molto attenta», conclude Minoli.