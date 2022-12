PHOTO



Gran successo qui in Francia per la prima nazionale de Lo Chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, avvenuta domenica 11 settembre a Parigi nell'ambito della Ventiduesima edizione de l'Etrange Festival che si svolge come di consueto al Forum des Images situato nelle nuovissime Halles nel cuore vero di Parigi, proprio accanto a Beaubourg.La Salle des 500 quasi al completo é scoppiata in un applauso scrociante all'apparire dei titoli di coda dell'opera prima del nostro Mainetti, già avezzo agli allori internazionali con il suo Tiger Boy cortometraggio selezionato nientemeno che nella sezione corti agli Oscar del 2014.Ma il suo Jeeg Robot di borgata interpretato da un assai ispirato Claudio Santamaria ha già riscosso in patria più premi che qualunque primo film negli ultimi decenni - sette David di Donatello, tre Nastri d'Argento, tre Ciack d'oro e un Globo d'Oro, più il Giffoni a Santamaria e all'estero, addirittura il Premio della Critica al prestigioso Festival di Toronto, chapeau! - e incassato in patria più di cinque milioni di euro.Ma questo piccolo film girato con un budget ridottissimo incanta per la sua semplicità e intelligenza, per la sua fattura quasi hollywoodiana (Mainetti ha studiato cinema a New York, e si vede, soprattutto negli effeti speciali) e qui in Francia seduce anche per quell'ambientazione nella suburra romana con i suoi grezzi personaggi che assomiglia molto alla serie prodotta da Canal Plus (la Pay Tv francese) Gomorra, che fa incetta di ascolti e di cui si appresta a partire la seconda stagione,. E la critica lo definisce quasi all'unanimità: «La migliore pellicola di genere italiana vista dai tempi di Fellini e di Dario Argento!» come ha detto peraltro Frederic Temps, curatore de l'Etrange Festival nell'introduzione del film agli spettatori.In Francia "Jeeg Robot" uscirà nelle sale a gennaio in ben 150 copie (quasi un record per una pellicola italiana oltralpe) e nel frattempo farà il giro di sette festival di cinema (di genere e non) francesi, fra cui segnaliamo il prossimo "Festival Europeo del Film Fantastico di Strasburgo" giunto alla nona edizione che si terra dal 16 al 25 settembre prossimi ospite d'onore Dario Argento con retrospettiva e con una Master Class sabato 24 Settembre che immaginiamo già "da brividi". Qui da noi invece Lo Chiamavano Jeeg Robot è appena uscito in dvd e in blu ray.