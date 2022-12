PHOTO



E' morto a Roma Vittorio Taviani, 88 anni, era nato a San Miniato, Pisa, il 20 settembre del 1929. Con il fratello Paolo, di due anni più giovane, ha firmato capolavori della storia del cinema italiano da Padre Padrone (Palma d'oro a Cannes nel '77) a La Notte di San Lorenzo a Caos fino a Cesare deve morire (Orso d'oro a Berlino). Lo annuncia una delle figlie, Giovanna. Era malato da tempo. Per volontà della famiglia non ci saranno né camera ardente né funerali. Cesare deve morire fu girato nella Sezione di Alta Sicurezza del carcere di Rebibbia e ha come attori, prevalentemente, i suoi detenuti, dei quali alcuni all'ergastolo.