La storica affermazione di Parasite agli Oscar si riverbera un po' anche sull'Italia: nel film del sudcoreano Bong Joon-ho (miglior film, miglior film in lingua non originale, miglior regia, miglior sceneggiatura originale) la colonna sonora regala anche qualche secondo di In ginocchio da te di Gianni Morandi, come lo stesso cantante aveva sottolineato sui suoi social. "Nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, saranno consegnati i premi Oscar, al Dolby Theater di Los Angeles. Nelle nomination per il miglior film c’è anche Parasite, un film coreano, che ha nella sua colonna sonora, una canzone italiana. Guardate qualche immagine e ascoltate la canzone che io conosco bene...", aveva scritto Morandi facendo seguire lo spezzone in questione del film.L a soddisfazione è legittima ma è anche vero che Parasite non è stato premiato per la miglior colonna sonora, riconoscimento andato a Joker, e che il brano di Morandi, ovviamente visto che risale al 1964, non è stato specificamente scritto per il film sudcoreano, cosa che lo avrebbe fatto rientrare nella categoria dell'Oscar per la miglior canzone originale, premio andato a '(I’m Gonna) Love Me Again' per il film biografico su Elton John Rocketman.