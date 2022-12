PHOTO



Un'edizione in presenza e al passo coi tempi. Il Festival Internazionale del film di Berlino tornerà con una rivoluzione in programma: per la prima volta, i premi per la performance saranno definiti in modo neutro rispetto al genere. Nell'appuntamento previsto per febbraio 2021, saranno aboliti, infatti, i premi al migliore attore e alla migliore attrice per sostituirli con migliore ruolo protagonista e migliore ruolo secondario. "Non separare più i premi nella professione di attore secondo il genere sessuale è un segnale verso una maggiore consapevolezza di genere nell'industria cinematografica", annunciato i curatori del festival Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian. Sarà eliminato invece l’Orso d’argento Alfred Bauer, sospeso nel 2020 a causa di nuove scoperte sulla posizione del primo direttore della Berlinale durante il nazismo. Al suo posto sarà consegnato il Premio della giuria - Orso d’argento. Contestualmente è stato annunciato un studio storico specialistico esterno su Alfred Bauer, disponibile nei prossimi mesi. La Giuria Internazionale del Concorso assegnerà i seguenti otto premi: Orso d’oro per il miglior film (assegnato ai produttori del film); Gran Premio della Giuria dell’Orso d’Argento; Orso d’argento per il miglior regista; Premio della giuria Orso d’argento; Orso d’argento per la migliore interpretazione protagonista; Orso d’argento per la migliore interpretazione non protagonista; Orso d’argento per la migliore sceneggiatura; Orso d’argento per l’eccezionale contributo artistico.