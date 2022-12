PHOTO

Ferlinghetti

Addio al poeta, scrittore ed editore Lawrence Ferlinghetti, mito della cultura e della controcultura americana, tra i padri della Beat Generation, attivista del movimento pacifista, figura fondamentale nel panorama letterario d'oltreoceano degli anni Cinquanta e Sessanta, fondatore di un faro dell'editoria indipendente come City Lights con cui sconvolse l'America non solo letteraria, pubblicando libri come "Urlo" di Allen Ginsberg, per cui fu processato con l'accusa di aver diffuso oscenità. Si è spento all'età di 101 anni ieri (lunedì 22 febbraio) nella sua casa di San Francisco. Nato il 24 marzo 1919 a Yonkers, nello Stato di New York, da padre italiano (Carlo Ferlinghetti era originario di Chiari, in provincia di Brescia e morì sei mesi prima della nascita del figlio) e madre franco-portoghese, Lawrence Ferlinghetti trascorse l'infanzia in Francia, a Strasburgo, affidato a una zia dopo il ricovero della madre in manicomio; e si trasferì negli Usa quando la zia fu assunta come governante a New York. Dopo aver intrapreso studi da giornalista (completati alla Columbia University di New York nell'immediato dopoguerra), Ferlinghetti venne arruolato nella Marina statunitense durante la seconda guerra mondiale prendendo parte alla sbarco in Normandia.Quando vide Nagasaki a pochi giorni dallo sgancio della bomba atomica, decise di diventare un “pacifista radicale” e di concentrare i suoi studi a Parigi, ottenendo un dottorato alla Sorbona. Qui nel 1953 fondò City Lights, la prima libreria al mondo a vendere esclusivamente tascabili, che ben presto diventò anche casa editrice, pubblicando fra l'altro nel 1956 uno dei libri di poesie più venduti al mondo, il dirompente Howl and other poems (Urlo e altri poemi) di Allen Ginsberg, manifesto poetico della Beat Generation (con l'incipit divenuto celeberrimo: "Ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte dalla follia,/ affamate isteriche nude/, trascinarsi nei quartieri negri all'alba in cerca di un sollievo astioso"). Ferlinghetti finì in prigione per aver pubblicato il volume dopo una condanna per oscenità. L'amicizia e il rapporto intellettuale con Allen Ginsberg, Gregory Corso, Jack Kerouac, William Burroughs, Diane DiPrima e Peter Orlowsky lo fece sin dall'inizio diventare membro della cosiddetta Beat Generation, di cui è sempre stato l'editore di riferimento. A lui si deve anche il merito di aver pubblicato Charles Bukowski, di cui raccolse in volume gli articoli pubblicati nella sua rubrica settimanale "Diario di un vecchio sporcaccione".