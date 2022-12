PHOTO



Ancora una star che scompare in questo 2016, annus horribilis per le celebrità planetarie. E' morta ad appena 60 anni l'attrice americana Carrie Fischer, interprete dell'indimenticabile principessa Leila nella saga di Guerre stellari. La Fischer era stata ricoverata in terapia intensiva tre giorni fa dopo aver subito un arresto cardiaco mentre era su un aereo della United Airlines in volo da Londra a Los Angeles. L'attrice stava partecipando a un tour promozionale in giro per il mondo per presentare la sua autobiografia. "Tutti la amavano è una perdita terribile", si legge nel comunicato diffuso dalla famiglia. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=aY4YOsjCI-Q[/embed] Oltre ai primi film di Star Wars diretti da George Lucas , Fischer era nota al grande pubblico anche per aver interpretato la moglie di Jack (John Belushi) nel film cult di John Landis Blues Brothers nella leggendaria scena in cui minaccia di uccidere a colpi di fucile il fedifrago consorte. Tra le altre cose ha scritto la sceneggiatura di Cartoline dall'inferno del cineasta Mike Nichols.