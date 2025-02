Hollywood è in lutto per la scomparsa di Gene Hackman, il leggendario attore vincitore di due premi Oscar, morto all’età di 95 anni insieme alla moglie Betsy Arakawa, 63 anni. I due sono stati trovati privi di vita nella loro residenza di Sunset Trail a Santa Fe, in New Mexico.

La notizia è stata riportata dalla BBC, mentre lo sceriffo della contea di Santa Fe ha confermato il ritrovamento dei corpi nella giornata di mercoledì pomeriggio. «Possiamo confermare che Gene Hackman e sua moglie sono stati trovati morti nella loro residenza», ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo. Sebbene non siano stati forniti dettagli ufficiali sulle cause del decesso, le autorità hanno chiarito che al momento non ci sono sospetti di omicidio e che l’indagine è ancora in corso.

Un’icona del cinema mondiale

Hackman è stato uno dei volti più celebri della storia del cinema, con una carriera che ha attraversato oltre sei decenni. L’attore ha ricevuto due premi Oscar, il primo come miglior attore protagonista per The French Connection (1971) e il secondo come miglior attore non protagonista per Unforgiven (1992). Nel suo palmarès figurano anche due BAFTA, quattro Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award.

Tra le sue interpretazioni più iconiche si ricordano “Bonnie e Clyde” (1967), “Mississippi Burning” (1988), “Superman” (1978) – in cui ha interpretato il celebre villain Lex Luthor – e il thriller politico “La conversazione” (1974) di Francis Ford Coppola. Dopo un’illustre carriera, Hackman si era ritirato dalle scene nel 2004, dedicandosi alla scrittura di romanzi di narrativa storica.

Il ritrovamento e le indagini

Secondo quanto dichiarato dalla portavoce dell’ufficio dello sceriffo, Denise Avila, gli agenti hanno risposto a una richiesta di controllo ieri intorno alle 13:45 ora locale (le 21:45 in Italia), trovando Hackman, la moglie e il loro cane senza vita all’interno della loro abitazione. Al momento, le autorità non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle cause del decesso.