Il "Mah!" twittato da Matteo Salvini, la gioia della comunità araba italiana e, nel mezzo, il post politicamente corretto della ex del ministro, Elisa Isoardi: "La dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza". Insomma, nel giro di poche ore la vittoria di Mahmood a Sanremo è diventato terreno di scontro pubblico e privato. Da parte sua, il vincitore ha immediatamente tagliato corto: "Io sono italiano al 100%", ha infatti replicato a chi aveva sottolineato le sue origini egiziane. E a dargli man forte arriva Fiorello: "Chi vince ha vinto!non dovrebbe interessare da dove viene, chi è il padre la madre , il paese d’origine, L’orientamento sessuale ,il taglio di capelli , il 44% , il 14% il 200% , il gruppo sanguigno...". "La vittoria di Mahmood è la miglior risposta dall'Italia che crede nella meritocrazia nel dialogo e nell'integrazione", ha invece commentato Foad Aodi, fondatore delle Comunita' del Mondo Arabo in Italia (Co-mai) e dell'associazione medici di origine straniera in Italia(Amsi). Ma le polemiche hanno investito anche il secondo arrivato, Ultimo, il favorito del ministro Salvini: "Se piaccio a lui, a un dentista, a un muratore, non mi cambia nulla".