Le parole del ministro degli Esteri Sergei Lavrov, secondo cui Hitler avrebbe avuto «sangue ebreo nelle vene», dimostrano che «laha dimenticato tutte le lezioni della Seconda guerra mondiale». Così, nel consueto videomessaggio diffuso nella notte, il presidente ucrainoha commentato le dichiarazioni rilasciate due giorni fa adal capo della diplomazia di, paragonandolo di fatto al leader nazista. «Il ministro degli Esteri russo ha detto apertamente e senza esitazioni che i più grandi antisemiti stavano proprio tra gli ebrei. E cheaveva sangue ebreo. Come si può dire una cosa del genere alla vigilia dell'anniversario della vittoria sul nazismo», si è chiesto. Che ha continuato: «Queste parole significano che il più alto diplomatico russo sta dando la colpa al popolo ebraico dei crimini nazisti. Non ci sono parole». Dopo aver sottolineato come da parte di«non ci siano state obiezioni o scuse», ma solo «silenzio» davanti alle parole di, il presidente ucraino ha concluso: «Dopo la morte di persone sopravvissute all'occupazione nazista ed ai campi di concentramento nazisti a causa dei bombardamenti russi (in Ucraina, ndr), questo impulso antisemita del ministro significa che laha dimenticato tutte le lezioni della Seconda guerra mondiale».