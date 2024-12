L’Ucraina non ha la forza di riassumere il controllo della Crimea e del Donbass. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Le Parisien. «Non possiamo dare via i nostri territori. La Costituzione dell’Ucraina ci proibisce di farlo. De facto, però, questi territori sono ora controllati dai russi. Non abbiamo la forza di riprenderne il controllo. Possiamo contare solo sulla pressione diplomatica della comunità internazionale per costringere il presidente (russo Vladimir) Putin a sedersi al tavolo dei negoziati», ha riferito Zelenesky, sottolineando che nessun leader del mondo ha il diritto di negoziare con Putin senza la partecipazione dell’Ucraina.

Secondo Zelensky, i negoziati con il dittatore russo nelle condizioni attuali potrebbero dargli l’opportunità di influenzare le decisioni. Pertanto, secondo lui, prima di qualsiasi discussione, è necessario sviluppare una strategia specifica: può essere un piano d’azione o un’iniziativa di pace.