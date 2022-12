Zelensky al Parlamento italiano: parla il presidente dell'Ucraina

Zelensky al Parlamento italiano, l'intervento del premier Draghi

Il presidente dell'Ucraina,per la prima volta in seduta comune. Il leader ucraino in collegamento daè stato accolto da un lungo applauso dai deputati e senatori presenti. L'intervento è stato preceduto da una breve dichiarazione del presidente della Camera Robertoe del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti«Oggi ho parlato cone lui ha detto parole molto importanti. Capisco che oggi voi desiderate la pace, e io rispondo che il nostro popolo è diventato l'esercito, a causa dell'invasione russa. Una settimana fa ho parlato durante un incontro a Firenze, ricordando che sono morti tantissimi bambini., per colpa della Russia di Putin. Nei quartieri delle città seppelliscono i morti nelle fosse comuni. E questo succede nel 2022. Ogni altro giorno di guerra porterà altri morti, anche tra i bambini» ha dettoal Parlamento italiano. «Immaginate la vostra» riferendosi a Mariupol , «dove bambini, uomini e donne, sono costretti a scappare dalle loro case perché temono di essere uccisi dai russi». «E' giusto chiedere la pace, ma adogni notte suonano le sirene. I bombardamenti continuano, i russi rapiscono i bambini e con i camion portano via i nostri beni». «è il cancello dell'esercito russo, loro vogliono entrare in. Ricordate che gli ucraini sono stati vicini durante il primo periodo della pandemia e ancheci ha sostenuto nell'ultima alluvione. Ora però abbiamo bisogno di altre sanzioni, dobbiamo lavorare affinché laaccetti la pace» ha aggiunto. «Noi siamo uno dei Paesi più importanti nell'esportazione di cibo, ma ora il nemico sta distruggendo i campi. Come possiamo coltivare allora, alimenti indispensabili per la vita? Non vogliamo tutto questo». «Ringrazio l'Italia per aver accolto gli ucraini, oggi sono quasi 70mila persone, tra cui 25mila bambini e decine di essiDal primo giorno di questa guerra voi avete condiviso il nostro dolore». Al termine dell'intervento, il Parlamento ha omaggiatocon una standing ovation.«A nome del governo e del Parlamento, voglio ringraziare il presidenteper la sua straordinaria testimonianza» ha dichiarato il premier. «Dall'inizio della guerra,ha ammirato il coraggio e il patriottismo del popolo ucraino. L'arroganza dellasi è scontrata con la forza dell'Ucraina.». «Oggi l'Ucraina non difende se stessa, ma difende i diritti che dopo la seconda guerra mondiale, l'Europa intera ha voluto proporre come modello di democrazia e libertà., e lo ha dimostrato, accogliendo i profughi, grazie al lavoro delle istituzioni civili e religiose. Davanti all'inciviltà,non si girerà dall'altra parte» ha aggiunto Draghi. «Vogliamo aiutare i rifugiati a trovare un lavoro e ad avere una casa.Le sanzioni hanno l'obiettivo di indurre il Governo russo a cessare le ostilità. Davanti allache ci voleva divisi, come Unione Europea ci siamo uniti. Le sanzioni hanno colpito l'economia russa e le persone più vicine al presidente. Sul fronte energetico stiamo lavorando per non essere più dipendenti dalla Russia». «. Dobbiamo difendere i diritti umani e civili, a chi scappa dalla guerra dobbiamo offrire accoglienza, davanti ai massacri dobbiamo rispondere anche con aiuti militari per la resistenza di quel popolo» ha concluso il premier Mario Draghi.