«Nell'ultimo giorno, gli occupanti hanno sparato 54 colpi con varie armi a lungo raggio: colpi di artiglieria, colpi di mortaio e carri armati e bombardamenti Mlrs. I distretti di Saltivka, Pyatihatka, Oleksiyivka, Kholodna Hora, Derhachi, Barvinkove, Chuguiv sono stati colpiti». Lo comunica su Telegram il governatore della regione di Kharkiv Oleg Synegubov. «Tra la popolazione civile - prosegue - ci sono le vittime dei bombardamenti di ieri a Kharkiv e Chuguev. A Kharkiv e nel distretto ci sono stati quattro morti e tre persone sono state ricoverate in ospedale. Nel distretto di Chuhuiv due morti e cinque feriti». Synegubov assicura quindi che «continuiamo a fornire aiuti umanitari alla città di Kharkiv e alla regione. Distribuiamo cibo ai punti di distribuzione di Nova Poshta e Ukrposhta, per assistenza mirata nella città di Kharkiv e nella comunità della regione di Kharkiv». «La regione di Kharkiv - conclude - è pronta per qualsiasi scenario, le nostre forze armate dell'Ucraina sono sulle posizioni e la stanno difendendo». Scoperta una nuova Bucha in Ucraina Il presidente ucraino Vokodymyr Zelensky parlerà oggi pomeriggio alle 16 ora italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniti per la prima volta. «Vorrei sottolineare che siamo interessati a un'indagine più completa e trasparente possibile» sui crimini commessi dai militari russi in Ucraina, ha detto Zelensky in un messaggio diffuso nella notte. «I risultati di questa indagine saranno resi noti e spiegati all'intera comunità internazionale», ha aggiunto il presidente ucraino. Parlando dell'orrore di Bucha, dove Zelensky ha detto che sono state trovate almeno 300 persone, il presidente ucraino ha sottolineato che «questa è solo una città: una delle tante comunità ucraine che le forze russe sono riuscite a catturare». Ma «ora ci sono informazioni che a Borodyanka e in alcune altre città ucraine liberate il numero delle vittime degli occupanti potrebbe essere anche molto più alto». Infine, è possibile che non ci sarà alcun incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello russo Vladimir Putin, come ha confermato lo stesso Zelensky durante un discorso alla televisione ucraina.