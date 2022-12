PHOTO



La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell'incidente, avvenuto nella notte di ieri sui binari della ferrovia di Sesto San Giovanni. Due giovani writers diciannovenni sono stati investiti da un convoglio di passaggio, mentre facevano dei graffiti sul muraglione a lato dei binari.Il giovane Naryshev Svyatoslav - italiano nato in Russia - è morto sul colpo, l'amico è rimasto ferito. i due non si sono accorti di nulla, fino a quando non è stato più possibile evitare il treno di passaggio.La polfer ascolterà in queste ore il macchinista, che non si è accorto dell'impatto e ha proseguito la sua corsa.